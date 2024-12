En conférence de presse dimanche, le président tchadien a apporté des précisions sur la rupture de la coopération de défense avec la France, annoncée le 28 novembre 2024. Idriss Déby assure que cette décision n’a pas été prise à la légère, mais résulte d’une réflexion approfondie.

Cette rupture ne concerne que l’accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle, a précisé le chef de l’Etat, avant d’ajouter que le Tchad et la France entretiennent des relations de coopération dans plusieurs autres secteurs. “Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d’autres acteurs des deux côtés, dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d’une autre situation nationale, régionale et internationale”, a-t-il précisé.

Cependant, il a souligné que l’accord de coopération militaire était devenu “obsolète” au fil du temps, ne correspondant plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques actuelles, ni aux attentes légitimes de souveraineté du pays.

“De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire, où nous faisons face, seuls, à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste et des défis sécuritaires nationaux et régionaux. Nos forces de défense et de sécurité se sont distinguées par une vaillance sans faille et une détermination exceptionnelle”, a indiqué Mahamat Idriss Déby, ajoutant que les forces de défense et de sécurité tchadiennes sont aptes à défendre l’intégrité du territoire national et à assurer la sécurité de leurs concitoyens.