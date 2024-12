La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict, ce lundi 2 décembre 2024, dans le procès Amadou Damaro Camara et ses coaccusés. Reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics et de corruption, l’ancien président de l’Assemblée nationale a été condamné à 4 ans de prison et à une amende de 10 millions GNF.

Cependant, concernant les faits d’enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de prise illégale d’intérêt, Damaro a été déclaré non coupable et les poursuites ont été abandonnées à son égard.

Pour sa part, le premier questeur de l’Assemblée nationale lors de la neuvième législature, Michel Kamano, a été reconnu coupable de détournement, de corruption, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux par la CRIEF. Il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement et à une amende de 4 milliards GNF. Un mandat d’arrêt a également été lancé à son encontre.

De son côté, Jun Sun Cheng, l’opérateur économique dont la société a bénéficié du contrat de viabilisation du site de l’Assemblée nationale, a été reconnu coupable de corruption. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 10 millions GNF, tout en étant relaxé des accusations de complicité.

La dernière personne impliquée dans cette affaire, Zeinab Camara, a été purement et simplement relaxée pour tous les délits poursuivis, ceux-ci n’ayant pas été constitués à son égard.

Concernant l’action civile, Amadou Damaro Camara, Michel Kamano et Jun Sun Cheng ont été condamnés solidairement à verser 5 milliards de francs guinéens à l’État guinéen à titre de dommages et intérêts.

Pour rappel, Amadou Damaro Camara a été inculpé par la Cour de répression des infractions économiques et financières et placé sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry depuis le 27 avril 2022.