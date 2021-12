Alors qu’il connaissait un début de saison compliqué, l’Ashanti GB de Siguiri vient d’enchaîner deux succès de taille. Vainqueur du Horoya le jeudi passé (1-0), l’équipe de Siguiri vient d’enchaîner face au Hafia FC…

L’Ashanti GB vient de lancer sa saison de la plus belle des manières. Alors qu’elle peinait devant son public du Stade M’ballou Mady DIAKITÉ (2 nuls lors de ses 2 premiers matchs), la SAG a réussi un sans faute à l’occasion de la 5e et 6e journée. D’abord contre le Horoya AC (1-0) grâce à un penalty de Madani DIARRA, ensuite contre le Hafia FC ce soir (2-1).

Grand bonhomme de la soirée, Ousmane KONATÉ, à l’origine du premier but et auteur du second (42’ et 65’) n’a laissé aucun répit à la défense du Babata. La réduction du score par Oumar DIAKITÉ (88’, 2-1) n’a finalement eu aucune incidence sur l’issue de la rencontre.

L’Ashanti se relance désormais avec 11 points et se retrouve dans les pattes du peloton de tête, composé du Milo FC et du Fello Star (12 points). Le Hafia lui, ne compte que 5 points…

