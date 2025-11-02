Une semaine après l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, qui a vu la réélection du président sortant Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adressé un message de félicitations au peuple ivoirien. Dans un communiqué officiel, l’organisation régionale s’est dite satisfaite du bon déroulement du scrutin et de son climat apaisé.

“L’atmosphère sereine et apaisée qui a largement été observée dans le pays témoigne de la maturité et du patriotisme du peuple et de la classe politique, ainsi que de l’efficacité des institutions républicaines de Côte d’Ivoire, un pays qui demeure un pilier de stabilité et un moteur de développement dans la région de la CEDEAO”, indique le communiqué, tout en exhortant au respect des dispositions de la loi.

Alors que le Conseil constitutionnel doit encore proclamer les résultats définitifs, l’organisation appelle à la retenue et à la responsabilité des acteurs politiques. “En attendant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la CEDEAO appelle toutes les parties prenantes à respecter la loi et à régler tout différend par les voies légales.”

La CEDEAO invite également les citoyens à poursuivre dans cette dynamique de paix et de civisme. “La CEDEAO exhorte également le peuple ivoirien à maintenir ce même esprit de patriotisme et de respect de la loi en toutes circonstances, y compris lors des prochaines élections législatives.”

Enfin, l’organisation régionale réaffirme son engagement à accompagner la Côte d’Ivoire sur la voie de la stabilité et de la démocratie. “En tant que communauté, la CEDEAO reste déterminée à préserver la paix et la sécurité en Côte d’Ivoire et dans toute la région, et continuera de soutenir tous les efforts visant à renforcer la démocratie et l’État de droit dans l’espace CEDEAO”, a conclu le communiqué.