À l’occasion du 67e anniversaire de la création de l’armée guinéenne, célébré ce 1er novembre 2025, le chef d’état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a prononcé un discours empreint de détermination et de patriotisme. Il y a notamment réaffirmé la loyauté de l’institution militaire envers le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Le général Bangoura a rappelé les avancées enregistrées depuis le 5 septembre 2021, date de la prise du pouvoir par le CNRD. Selon lui, plusieurs actions ont été entreprises pour moderniser l’armée et renforcer ses capacités opérationnelles. «Les textes fondamentaux ont été révisés et les conditions de travail du personnel militaire se sont nettement améliorées avec de nouvelles infrastructures symbolisant la montée en puissance », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a également souligné l’attachement des forces armées au concept « armée-nation », qu’il décrit comme le symbole de l’unité entre le peuple et ses forces de défense et de sécurité. Il a réaffirmé l’engagement de l’armée à œuvrer sans relâche pour garantir la paix, la stabilité et la sécurité sur tout le territoire. « Nous sommes pleinement conscients de la confiance que vous nous accordez et, en ce jour anniversaire, nous réaffirmons notre fidélité, notre disponibilité et notre engagement à vos côtés pour défendre notre patrie », a ajouté le général Bangoura, insistant sur la loyauté de l’armée envers le chef de l’État.

Il a poursuivi : « En ce jour de célébration, nous renouvelons solennellement notre loyauté à la nation et à votre autorité. Nous restons déterminés à préserver l’honneur de notre armée, à cultiver la cohésion et à maintenir la discipline qui sont les piliers de notre réussite collective.»

Dans son allocution, le chef d’état-major a également adressé un message au président de la transition, l’invitant à rester attentif aux attentes du peuple guinéen. «Dans l’esprit de loyauté, nous vous invitons à écouter les inspirations profondes du peuple souverain de Guinée, dont la voix et la volonté guident nos actions et inspirent nos efforts pour le progrès et la stabilité du pays », a-t-il déclaré.

Le général Ibrahima Sory Bangoura a formulé des prières pour le chef de l’État. « Puisse le Tout-Puissant Allah vous accorder la santé, la clairvoyance et la force de poursuivre avec détermination la refondation d’une armée républicaine, exemplaire et modèle au service de la Guinée », a-t-il conclu.