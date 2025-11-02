Au lendemain de la célébration du 67ᵉ anniversaire de la création de l’armée guinéenne, quatre hauts officiers ont été promus au sein des forces armées.

Dans un décret lu sur les antennes de la RTG, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a élevé ces officiers à la dignité et à l’appellation de général de brigade.

Les nouveaux promus sont :

1- Colonel Moussa Keïta, matricule 18080G ;

2- Colonel Ibrahima Finando, matricule 18334G;

3- Colonel Mamadi Kondé, matricule 19420G ;

4- Colonel Amara Sylla, matricule 1926G.

Cette décision constitue un acte de reconnaissance du chef de l’État à l’endroit de ces officiers pour les services rendus à la nation et leur engagement au sein des forces armées guinéennes.