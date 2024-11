L’Union des Forces Républicaines (UFR) a annulé son assemblée générale prévue ce samedi 2 novembre 2024 suite au décès d’Elhadj Sekhouna Soumah, Kountigui de la Basse Côte.

La formation politique dirigée par Sidya Touré appelle ses militants à se mobiliser pour rendre hommage au défunt et l’accompagner à sa dernière demeure.

“Le président Sidya Touré invite également les militants et responsables du parti à tous les niveaux à rendre hommage à Elhadj Sekhouna Soumah pour tous les sacrifices qu’il a consentis pour notre pays, la Guinée, et à l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure, selon le programme qui sera établi et communiqué”, a déclaré le Bureau Politique National de l’UFR dans un communiqué.

Sur instruction de l’ancien Premier ministre Sidya Touré, le parti a également adressé ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple de Guinée.