La Guinée a célébré, ce jeudi 2 octobre, le 67ᵉ anniversaire de son accession à l’indépendance, proclamée en 1958. Cette édition a été marquée par une sobriété particulière, sans le traditionnel défilé militaire.

Le moment fort de la commémoration s’est déroulé à la Place des Martyrs, à Kaloum, où le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a rendu hommage aux figures emblématiques de la lutte pour l’indépendance. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la nation.

La cérémonie, empreinte de solennité, s’est tenue en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines et de plusieurs représentants du corps diplomatique. Arrivé sur les lieux peu après 11 heures, vêtu d’un boubou blanc et accompagné de son épouse Lauriane Doumbouya ainsi que du chef d’état-major général des armées, le chef de l’État a assisté à la levée des couleurs nationales.

Il a ensuite salué les personnalités présentes, avant d’observer un moment de recueillement en hommage aux pionniers de l’indépendance.

Le président a quitté la Place des Martyrs à l’issue de cette cérémonie simple mais solennelle, qui a marqué l’ouverture des commémorations de cette date symbolique de l’histoire guinéenne.