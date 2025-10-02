La Guinée a célébré, ce jeudi 2 octobre, le 67ᵉ anniversaire de son indépendance. À cette occasion, l’ancien Premier ministre et leader politique, Cellou Dalein Diallo, a livré un message empreint de mémoire et d’espérance.

Dans un discours publié sur ses réseaux sociaux, il a qualifié cette date historique de « jour de mémoire » et « d’espérance », réaffirmant sa foi « inébranlable dans le génie guinéen et dans l’avenir radieux de notre Nation ».

« Nous sommes tous fiers et honorés d’être les enfants de ce pays qui, le 28 septembre 1958, a voté massivement NON à la domination étrangère et OUI à l’indépendance », a-t-il rappelé. Selon lui, cet acte fondateur, posé par « un peuple fier et uni », a ouvert la voie à la décolonisation du continent africain, un combat auquel la Guinée a largement contribué « parfois au prix du sang de ses enfants ».

Cellou Dalein Diallo a également rendu hommage aux pionniers de l’indépendance, aux diplomates et aux soldats guinéens, qui ont soutenu les mouvements de libération africains et combattu aux côtés de l’ANC contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Le leader politique a exhorté ses compatriotes à rester mobilisés face aux difficultés actuelles : « Je suis convaincu que le peuple de Guinée ne se résignera jamais à subir un régime qui opprime, tue et terrorise ses enfants. Je sais vos craintes actuelles : vous avez peur du chômage, de l’injustice, de perdre vos droits et libertés. Mais je sais aussi, et surtout, votre aspiration profonde à une Guinée libre, juste et fraternelle. »

L’ancien chef de file de l’opposition a conclu son message en appelant à l’espérance et à l’action collective : « En ce 67ᵉ anniversaire, que renaissent dans nos cœurs l’espoir et la certitude que notre pays ne manquera pas son rendez-vous avec la dignité, la liberté et la prospérité de ses enfants. Vive la Guinée libre et démocratique ! »