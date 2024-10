Dans un élan de solidarité et de créativité, une nouvelle chanson intitulée “La Guinée Notre Paradis Acte 2” a vu jour, ce 2 octobre 2024, date d’anniversaire de l’indépendance. Elle rend hommage à l’histoire et à la résilience du peuple guinéen.

Cette œuvre collective, réunissant des talents tels que Ablaye Mbaye, Habib Fatako, Aicha Kindia, Djely Kaba Bintou, Fish Killer, et bien d’autres, célèbre l’indépendance de la Guinée et met également en lumière la richesse et la beauté de sa culture.

En moins de 24 heures, le clip a déjà obtenu plus de 100 000 vues. Les artistes impliqués espèrent que cette mélodie soit bien plus qu’un simple morceau musical : ils la considèrent comme un symbole de la grandeur et de l’unité du peuple guinéen. Dans un contexte où la cohésion nationale est plus que jamais nécessaire, cette initiative artistique vise à inspirer un sentiment de fierté et de solidarité parmi les Guinéens.

À travers des paroles poignantes et des mélodies entraînantes, “La Guinée Notre Paradis Acte 2” appelle à l’unité, encourageant chacun à célébrer la diversité culturelle qui fait la force du pays. Les artistes invitent ainsi tous les Guinéens à se rassembler autour de cette œuvre, rappelant que la musique a le pouvoir de transcender les divisions et de renforcer les liens.

En célébrant l’indépendance guinéenne, ces artistes souhaitent que leur message résonne au-delà des frontières, attirant l’attention sur un pays riche en potentiel et en histoire. “La Guinée, notre paradis”, un hymne à l’amour du pays, est ainsi un appel vibrant à la fierté nationale et à l’unité, dans l’espoir d’un avenir radieux pour la Guinée.