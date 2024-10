La Guinée célèbre, ce 02 octobre 2024, le 66e anniversaire de son accession à l’indépendance. A cette occasion, les autorités de la transition ont organisé des festivités à travers le pays.

Pour Ibrahima Diallo, responsable des opérations du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), la junte guinéenne se contredit en organisant des festivités pour célébrer l’indépendance.

“La célébration des 66 ans d’indépendance de la Guinée par la junte au pouvoir révèle un contraste saisissant entre la commémoration de la liberté nationale et la répression des défenseurs de la liberté et de la justice”, a écrit l’activiste de la société civile sur sa page Facebook.

Ibrahima Diallo rappelle que la Guinée célèbre la fête d’indépendance nationale dans un contexte de privation totale des libertés des citoyens.

“Alors que le peuple guinéen se souvient fièrement de l’acquisition de sa souveraineté en 1958, des figures emblématiques de la lutte pour la liberté, telles que Foniké Mengué et Billo Bah, sont enlevés et séquestrés depuis près de trois mois par le régime militaire. Le CNRD clame son attachement à la liberté, mais ceux qui la défendent se voient privés de leur liberté et de leurs droits les plus élémentaires”, déplore ce responsable du FNDC.