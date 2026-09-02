PRA-UEMOA-Guinée : Boubacar Yacine Diallo élu président pour deux ans

Au terme de la 12ᵉ Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée (PRA-UEMOA-Guinée), tenue les 31 août et 1ᵉʳ septembre à Conakry, la Guinée prend les rênes de l’organisation.

Jusque-là vice-président de la plateforme, Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute autorité de la communication (HAC) de Guinée, a été élu président pour un mandat de deux ans.

Il succède au Togolais Pitalounani Telou, président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HARC) du Togo.

La cérémonie de passation de service entre les deux responsables s’est déroulée ce mardi en présence d’une dizaine de dirigeants des organes de régulation des médias des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée.

Lors de son discours d’ouverture, Boubacar Yacine Diallo a exprimé sa reconnaissance à ses homologues pour la confiance placée en lui. Il a également dédié son mandat à la jeunesse guinéenne.

Pour le nouveau président de la PRA-UEMOA-Guinée, les deux années qu’il passera à la tête de la plateforme constituent un défi qu’il entend relever avec l’ensemble des pays membres.

Cette présidence intervient dans un contexte marqué par les mutations du secteur de l’audiovisuel et les nouveaux enjeux liés à la régulation des médias dans l’espace communautaire.