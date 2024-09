Selon la Direction de communication et de l’information (DCI) de la Présidence guinéenne, ce lundi 2 septembre 2024, le Président chinois Xi Jinping a rencontré le Président général Mamadi Doumbouya de la République de Guinée. Cette réunion a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

La délégation guinéenne, dirigée par le Général Mamadi Doumbouya, comprenait plusieurs hauts fonctionnaires, dont le Ministre des Affaires Étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, et l’Ambassadrice de Guinée en Chine, Aminata Koïta. Les discussions, rapporte la DCI, ont porté sur l’expansion des relations sino-guinéennes, qui, depuis leur établissement il y a plus de six décennies, se sont toujours caractérisées par un respect mutuel et une coopération fructueuse.

Le Président Xi Jinping a salué les progrès réalisés depuis 2021 et a exprimé son soutien à un partenariat stratégique renforcé. Il a également réaffirmé l’engagement de la Chine à soutenir les initiatives visant à approfondir la coopération pratique entre les deux nations.

De son côté, le Président Doumbouya a présenté le programme « SIMANDOU 2040 », une initiative ambitieuse visant à transformer l’économie guinéenne à travers divers secteurs comme l’agriculture, les infrastructures et la santé. Il a sollicité le soutien chinois pour la mise en œuvre de ce programme, qui inclut des projets importants comme le développement du site minier de Simandou.

Cette rencontre souligne la volonté des deux Chefs d’État de poursuivre et d’intensifier leur coopération, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les deux pays.