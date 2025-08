En Conseil des ministres ce jeudi 31 juillet 2025, le président de la transition s’est réjoui du bon déroulement de la campagne d’explication du projet de nouvelle Constitution. Il appelle ses ministres à poursuivre leurs efforts jusqu’au référendum prévu en septembre.

Le général Mamadi Doumbouya a salué les efforts déployés par les membres du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution.

Cette campagne, menée à travers tout le pays, visait à informer les citoyens du contenu du texte soumis à référendum le 21 septembre prochain.

Alors que la tournée gouvernementale vient de s’achever, le président de la transition a rappelé que cette initiative répond à un impératif de transparence et d’inclusion. Elle s’inscrit, selon lui, dans les préparatifs d’un moment-clé de la transition politique en Guinée.

Selon le compte rendu du Conseil, le général Doumbouya a tenu à souligner l’essence même de ce projet constitutionnel.

“Il a rappelé que l’objectif est d’offrir à la Guinée une constitution qui lui ressemble et qui lui ressemble. Un texte enraciné dans ses réalités, ses besoins et ses aspirations, et non inspiré mécaniquement d’expériences étrangères”, a rapporté le porte-parole du gouvernement.

Le président a également insisté sur la portée du texte, qui devra selon lui servir de socle pour l’avenir du pays : “Cette nouvelle constitution doit constituer un socle pour l’avenir, un instrument de stabilité, de justice et de progrès, garantissant à la fois les droits, les libertés et les responsabilités des citoyens.”

Le chef de l’État a exhorté les membres du gouvernement à maintenir un esprit républicain et non partisan dans toutes leurs actions, notamment en matière de sensibilisation. Il a tenu à rappeler leur rôle au service exclusif de la Nation.

“Il a insisté sur les valeurs d’exemplarité, d’intégrité, de rigueur, sur l’intérêt général et le patriotisme qui doivent guider leurs actions quotidiennes”, indique le compte rendu.

Le général Doumbouya a déclaré avoir personnellement suivi les interventions des membres du gouvernement tout au long de la campagne. Il a précisé que cette initiative procédait d’une instruction formelle de sa part :

“Il a rappelé que cette démarche procède d’une instruction qu’il a personnellement donnée afin de permettre à chaque citoyen et à chaque citoyenne d’être pleinement informé du contenu du futur texte fondamental.”