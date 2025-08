Après un processus de sélection rigoureux mené tout au long du mois de juillet, la Fédération guinéenne de football (FGF) aurait arrêté son choix sur le technicien portugais Paulo Duarte pour prendre les rênes du Syli National. Bien que l’officialisation n’ait pas encore été faite, plusieurs sources proches de l’instance fédérale, ainsi que certains médias, annoncent déjà son arrivée à la tête de l’équipe nationale.

Le nom de Paulo Duarte aurait été préféré à ceux d’autres candidats présélectionnés pour succéder à Michel Dussuyer. D’après des informations relayées par CIS Médias, la FGF et le ministère des Sports seraient tombés d’accord pour confier la sélection guinéenne à l’ancien international portugais, passé par plusieurs sélections africaines.

Selon des sources internes à la Fédération, l’annonce officielle ne devrait plus tarder. Les derniers échanges porteraient sur les prétentions salariales de Duarte, qui réclamerait une rémunération mensuelle de 40 000 euros. Un autre point de discussion concerne la composition du futur staff technique du Syli National.

Âgé de 56 ans, Paulo Duarte n’est pas un inconnu sur le continent africain. Il a dirigé successivement les sélections nationales du Burkina Faso, du Gabon, et plus récemment du Togo. Il s’est notamment illustré en 2017 en menant les Étalons du Burkina Faso à une médaille de bronze lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Apprécié pour sa rigueur tactique, sa connaissance du football africain et sa capacité à tirer le meilleur des talents locaux comme de la diaspora, son profil a séduit les dirigeants guinéens.

Si rien ne change, ses débuts sur le banc du Syli sont attendus dès septembre, avec deux matches décisifs des éliminatoires du Mondial 2026 contre la Somalie et l’Algérie.

Par ailleurs, CIS Médias révèle également que l’ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, avait été approché. Toutefois, ses exigences salariales jugées trop élevées auraient refroidi les décideurs de la Feguifoot.

Pour mémoire, à la suite d’un appel à candidatures lancé en juin dernier, la Fédération guinéenne de football avait reçu 62 dossiers de postulants.

Sauf revirement de dernière minute, Paulo Duarte devrait donc être intronisé prochain sélectionneur du Syli National, avec pour mission de redonner un nouvel élan à une équipe en perte de vitesse depuis plusieurs mois.