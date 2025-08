En marge du Conseil des ministres tenu ce jeudi 31 juillet 2025 au Palais Mohamed V, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa volonté de voir s’instaurer une gouvernance fondée sur l’unité et la cohérence au sein de l’exécutif.

Dans le compte rendu présenté à l’issue des travaux, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a rapporté que le chef de l’État “a souligné que la Guinée traverse une phase déterminante de son histoire : la période de refondation.”

À ce sujet, le président a précisé que cette refondation “ne saurait être réduite à un simple slogan ou à un ajustement institutionnel. Elle constitue une transformation profonde, durable et structurelle du modèle guinéen de gouvernance, de développement et de vivre-ensemble.”

Selon le porte-parole, le général Doumbouya a également mis en avant la vision qui sous-tend cette transformation : “le programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée, le programme Simandou 2040.”

Ce programme, a-t-il poursuivi, représente “une véritable boussole pour construire une Guinée moderne, prospère, inclusive et respectueuse de ses ressources comme de ses citoyens.” Le chef de l’État a insisté sur le fait que ce cadre stratégique “devra guider l’action de chaque département ministériel et mobiliser l’ensemble des énergies et compétences nationales.”

Pour la mise en œuvre de cette vision, “le Président de la République, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, a insisté sur l’impératif de cohésion gouvernementale. Il a rappelé que les membres du gouvernement doivent œuvrer dans un esprit d’équipe, fondé sur la collégialité, la coordination, la loyauté et la transparence.”

Enfin, le président a exhorté les ministres à “éviter les démarches individuelles, à favoriser l’écoute et à rechercher la complémentarité dans la conduite de l’action publique”, a conclu Ousmane Gaoual Diallo.