Après avoir conquis les cœurs sur les réseaux sociaux, la chanteuse Haziska Barry a franchi une nouvelle étape dans sa carrière artistique. Le 1er août 2025, elle a dévoilé son tout premier clip officiel intitulé “Metitilan”, ce qui signifie en langue locale : « Je n’en peux plus ».

Dans cette œuvre qui a déjà récolté plus de 2 000 mentions “j’aime” sur YouTube, l’artiste explore avec émotion les tourments de l’amour à distance. À travers des paroles poignantes, elle exprime la douleur de l’éloignement et la force des sentiments sincères : « L’absence ne tue l’amour que s’il est malade au départ, mais l’absence de ce qu’on aime, quelque peu qu’elle dure, a toujours trop duré », chante-t-elle.

Dans une déclaration aussi poétique que sincère, Haziska confie : « Laisse-moi te rejoindre dans la recherche ou la misère. Ta présence me fascine. » Un message fort qui résonne chez de nombreux auditeurs, séduits par la sincérité de sa voix et la profondeur de son texte.

Avec Metitilan, Haziska Barry confirme son talent et s’impose comme une voix montante de la scène musicale guinéenne.