Présent à la conférence de la Fédération Guinéenne de Mini Football, organisée dans le sillage de la visite de la Confédération Africaine de Mini Football à Conakry, le ministre des Sports, Bogola Haba, a tenu un discours sans détour sur la question des primes accordées aux joueurs. Une sortie musclée à l’adresse de ceux qu’il accuse d’être davantage motivés par l’argent que par la passion du sport.

Face à un auditoire attentif, le ministre a dénoncé une mentalité qu’il juge délétère, celle de certains athlètes qu’il estime obsédés par les primes, au point de négliger l’essence même de leur mission sportive. Pour Bogola Haba, cette logique financière à outrance constitue un véritable frein aux performances des équipes nationales guinéennes.

« C’est la première fois que j’envoie une équipe nationale pour une CAN et qu’elle ne réclame pas une prime avant d’aller jouer », a-t-il souligné, manifestement soulagé, en faisant référence à la récente participation de l’équipe de mini football à la CAN organisée en Libye.

Il en a profité pour saluer l’état d’esprit de cette sélection, qu’il a qualifiée d’exemplaire : « Ils sont allés, leur problème c’était comment jouer », a-t-il insisté, mettant en avant leur engagement sans condition et leur refus de réclamer la prime de qualification.

Dans une prise de parole empreinte de fermeté, le ministre a vivement critiqué « une culture de la rémunération immédiate, au détriment de l’honneur de porter le maillot national ». Il a ainsi rappelé que « tu ne peux pas demander, par exemple, des primes d’une compétition que tu n’as même pas jouée», défendant l’idée selon laquelle la récompense doit venir après l’effort, et non le précéder.

Mais c’est aux joueurs sélectionnés pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) que le ministre a adressé ses mots les plus durs. Pour lui, les revendications pécuniaires en amont des compétitions doivent cesser. « Le mot prime, on ne veut pas entendre parler. Parce que c’est vraiment cela qui tue l’atmosphère de nos équipes », a-t-il tranché.

Un message clair : pour Bogola Haba, le patriotisme sportif doit reprendre ses droits sur les logiques mercantiles.