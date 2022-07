Quatre arbitres guinéens ont été désignés par la confédération africaine de football pour diriger le match aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2022 entre le Sénégal et le Liberia.

Le Championnat d’Afrique des Nations 2022 qui se jouera du 8 janvier au 5 février 2023 arrive à grand pas. Ce CHAN, décalé d’un an à cause du Covid-19, opposera 18 équipes, une grande première.

Si la Guinée est exemptée du premier tour et sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre les voisins sénégalais et libériens au second tour, des arbitres guinéens sont d’ores et déjà sollicités pour la compétition.

Abdoulaye Lambert Manet (arbitre), Mamady Tere (arbitre assistant), Younoussa Sylla (arbitre assistant) et Younoussa Tawel Camara officieront le match Sénégal – Liberia en fin juillet.

Pour rappel, le gagnant de cette double confrontation affrontera la Guinée au second tour pour un ticket qualificatif pour le Championnat d’Afrique des Nations Algérie 2022.