Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a convié son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, à un dîner officiel organisé en son honneur. Cette rencontre, placée sous le signe de la convivialité et du renforcement des liens bilatéraux, a permis aux deux chefs de gouvernement d’échanger sur les perspectives de coopération entre leurs pays respectifs.

En présence des membres du CNRD, des présidents des institutions nationales et d’autres personnalités, le chef du gouvernement guinéen a souligné l’importance de cette visite pour raffermir les liens historiques et culturels entre les deux pays.

« Le Sénégal et la Guinée partagent une histoire commune. Je suis moi-même le symbole vivant de cette symbiose, étant en grande partie originaire du Sénégal », a déclaré Amadou Oury Bah.

Prenant la parole à son tour, Ousmane Sonko a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec la Guinée, qualifiant ce pays de « seconde patrie ».

Il a également remis en question la pertinence des frontières héritées de la colonisation :

« Je suis ici chez moi. Je ne viens pas en tant que Sénégalais. Je n’ai jamais cru aux frontières artificielles qui nous ont été imposées, même si on doit faire avec, à partir du moment où, l’année des indépendances, nous avons convenu de les maintenir dans un souci simplement de rationalité et d’organisation. »

Le Premier ministre sénégalais a salué la vitalité des échanges humains entre les deux pays, évoquant la cohabitation harmonieuse des communautés guinéennes et sénégalaises.

« Je suis là particulièrement pour continuer à consolider ces relations dans le sens bien compris du renforcement des actes de coopération économique. Ma conviction est qu’en unissant nos efforts, nos ressources et nos expériences, nous pouvons aller bien au-delà de ce qui a été accompli jusqu’à présent. »

Cette visite s’inscrit dans un contexte de rapprochement accru entre Dakar et Conakry, dans l’objectif de bâtir une coopération sous-régionale plus solide et tournée vers l’avenir.