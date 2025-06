Depuis le week-end dernier, une mission du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine séjourne en Guinée dans le cadre de l’évaluation du processus du retour à l’ordre constitutionnel. Celle-ci exhorte les autorités à œuvrer pour que ce processus soit beaucoup plus inclusif, transparent et crédible. Des recommandations qui suscitent de vives réactions parmi les acteurs politiques.

Réagissant à ces orientations, Fodé Baldé, responsable de la communication de l’Union des forces républicaines (UFR), a salué une démarche qu’il perçoit comme préventive face aux risques de crise.

“Cette visite s’inscrit dans une volonté de prévenir ce qui pourrait advenir et compromettre la stabilité sociopolitique dans une région fortement instable”, a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette mission dans le contexte sous-régional.

Au-delà de cet aspect, l’UFR estime que le passage de la délégation constitue également un message adressé aux autorités de la transition. “Cette visite a le mérite de rappeler aux autorités ce que les forces vives ne cessent de dire : des élections inclusives, transparentes et crédibles”, a martelé Fodé Baldé.

Alors que la transition peine à rassurer sur le respect du chronogramme électoral, l’implication de l’Union africaine pourrait peser dans les négociations à venir.

À l’instar de plusieurs formations de l’opposition, l’UFR appelle à la relance du dialogue politique et à la mise en place de garanties concrètes pour une transition apaisée et crédible.