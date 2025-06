Le 33ᵉ convoi des pèlerins guinéens a pris son envol ce dimanche 1er juin 2025. À cette occasion, le ministre secrétaire général des affaires religieuses, Karamo Diawara, a adressé un message aux pèlerins victimes d’arnaques.

Au nom du président Mamadi Doumbouya, le ministre a d’abord souhaité un bon voyage aux pèlerins de ce dernier convoi. « Nous prions Allah que les visas encore en attente soient obtenus. Que Dieu facilite cela », a-t-il déclaré.

Initialement prévu pour voyager avec ce 33ᵉ convoi, Elhadj Karamo Diawara a finalement annulé son déplacement afin de « suivre les dossiers des pèlerins qui ont été arnaqués par de mauvaises personnes ».

« Je rappelle à tous que le pèlerinage est avant tout un acte d’adoration. Moi-même, en tant que premier responsable des affaires religieuses, j’ai annulé mon voyage. Si Dieu nous donne la chance et la volonté que ce visa soit obtenu, je voyagerai avec eux. Mais si, par la volonté de Dieu, le visa n’est pas obtenu, j’appelle chacun à faire preuve de sagesse et de compréhension, et à se rappeler que l’intention est considérée par Dieu comme l’action », a-t-il insisté.

Il a ajouté que ces pèlerins restent considérés comme des candidats potentiels pour le premier convoi de l’année prochaine. « C’est un voyage spirituel », a conclu le ministre.