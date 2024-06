En prélude au congrès de son parti prévu en juillet 2024, le président de l’UFDG est en tournée en Europe. Cellou Dalein Diallo a animé un meeting en Hollande, samedi 1er juin au cœur duquel il a évoqué la question cruciale du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée conformément aux accord entre le CNRD et la CEDEAO

Devant ses militants et sympathisants fortement mobilisation pour l’occasion, Cellou Dalein Diallo a rappelé que le CNRD avait proposé 39 mois reduit à 36 par le CNT, pour montrer son indépendance a dit 36 mois. Par la suite, l’accord avec la CEDEAO a fixé le chronogramme à 24 mois à partir du 1er janvier 2023. “On a dit d’accord. Et voilà nous sommes en 2024 et jusque-là sur les 10 points rien n’est fait”, a dénoncé le leader politique en exil qui, toutefois, a exprimé sa détermination pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel.

“Nous sommes prêts à nous battre parce qu’on ne peut pas vivre indéfiniment dans un régime d’exception. On va mettre ensemble, nos énergies et nos intelligences pour contraindre le CNRD à respecter ses engagements. (…) On a décidé d’user de tous les moyens légaux y compris les manifestations dans les rues pour amener le CNRD à honorer ses engagements. Mais aujourd’hui, la tendance est de reporter les élections aux calendes grecques, or on ne peut continuer à vivre dans cette situation. Il faut qu’on vive dans une société où les contrats et la parole donnée doivent être respectés », a précisé l’ancien Premier ministre.