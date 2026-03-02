L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a publié, ce lundi 2 mars 2026, son bulletin hebdomadaire n°08. Le constat est préoccupant : la Guinée fait face simultanément à quatre foyers épidémiques.

En tête des préoccupations figure le MPOX (variole du singe), dont la progression rapide est désormais signalée dans sept districts sanitaires. Cette flambée place la maladie au premier rang des urgences sanitaires nationales, mobilisant les autorités face à une situation en nette évolution.

La diphtérie demeure également active dans trois districts. Cette infection bactérienne, particulièrement dangereuse pour les enfants non vaccinés, continue de susciter l’inquiétude dans les zones où la couverture vaccinale reste insuffisante.

La rougeole, pour sa part, est pour l’instant circonscrite à un seul foyer. Les spécialistes appellent toutefois à la vigilance, rappelant que toute baisse de la vaccination peut favoriser une propagation rapide.

Enfin, la fièvre de Lassa complète ce tableau épidémiologique. Un district est officiellement touché. Transmise notamment par contact avec des rongeurs, cette fièvre virale hémorragique nécessite une surveillance étroite en raison de son potentiel de gravité.

Selon les données de l’ANSS, Conakry et sa périphérie concentrent une part importante des cas signalés, la forte densité urbaine favorisant la circulation de certaines infections, notamment le MPOX et la diphtérie.

Les autorités sanitaires assurent suivre l’évolution de la situation et appellent au respect des mesures de prévention, notamment la vaccination et l’hygiène communautaire.