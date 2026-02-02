À l’approche de la nomination du nouveau gouvernement, le président de la République, Mamadi Doumbouya, et son Premier ministre, Bah Oury, ont eu un long entretien ce lundi 2 février 2026 au palais Mohamed V.

La rencontre est intervenue après une matinée d’immersion citoyenne du chef de l’État à Kaloum. Mamadi Doumbouya a d’abord effectué un tour à vélo, suivi d’une marche pédestre dans plusieurs artères de la commune, avant de regagner le palais présidentiel.

Selon la Direction de la communication et de l’information de la Présidence de la République de Guinée (DCI-PRG), le chef de l’État a ensuite reçu son Premier ministre. « Le Président de la République a pris le temps d’échanger longuement avec son Premier ministre », précise la source officielle.

Si aucun détail n’a filtré sur le contenu des échanges, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en place du premier gouvernement du premier septennat de Mamadi Doumbouya.

L’architecture gouvernementale annoncée prévoit 29 ministères, auxquels s’ajoutent deux secrétariats généraux.

La nomination des membres du gouvernement est désormais attendue de manière imminente.