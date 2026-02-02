Par décret lu à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), ce lundi 2 février 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination partielle des membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury.

Cette première vague de nominations concerne vingt (20) portefeuilles ministériels, sur les vingt-neuf (29) que compte l’architecture gouvernementale annoncée. Plusieurs départements restent donc, à ce stade, sans titulaires.

Les personnalités nommées sont les suivantes :

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Ibrahima Sori de Tounkara

Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : Ibrahima Kalil Condé

Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Général Ahmed Mohamed Oury Diallo

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger : Morissanda Kouyaté

Ministre de l’Économie, des Finances et du

Budget : Mariama Ciré Sylla

Ministre des Mines et de la Géologie : Bouna Sylla

Ministre de l’Élevage : Félix Lamah

Ministre de la Pêche et de l’Économie maritime : Fassou Théa

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Dr Diaka Sidibé

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Alpha Bacar Barry

Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Moussa Moïse Sylla

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique : Mme Khaïté Sall

Ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités : Mme Patricia Adeline Lamah

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Cellou Baldé

Ministre des Infrastructures : Facinet Sylla

Ministre des Transports, porte-parole du gouvernement : Ousmane Gaoual Diallo

Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation : Mourana Soumah

Ministre de l’Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement : Mme Diami Diallo

Secrétaire général du Gouvernement, avec rang de ministre : Tamba Benoît Kamano

Secrétaire général des Affaires religieuses, avec rang de ministre : Elhadj Karamou Diawara

Les nominations complémentaires, attendues dans les prochains jours, viendront compléter l’équipe gouvernementale appelée à conduire l’action publique sous l’autorité du Premier ministre Bah Oury.