Les négociations entre l’intersyndicale de l’éducation et le gouvernement ont repris ce lundi dans un climat tendu, marqué par des divisions internes au sein du mouvement syndical. La séance a été brièvement perturbée par l’apparition surprise de Salifou Camara, ancien secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE), récemment exclu de son poste.

Présent à la table des discussions, Salifou Camara a quitté la salle après plusieurs minutes d’échanges houleux, entraînant avec lui quelques soutiens. Face à la presse, il a longuement dénoncé ce qu’il considère comme une « injustice » persistante au sein de la FSPE. Selon lui, sa destitution est intervenue « alors que ceux qui ont écrit cette décision n’étaient pas présents le jour où [il] a été élu ». Une situation, a-t-il souligné, dénoncée depuis longtemps par la base syndicale.

« Nous avons alerté à plusieurs reprises le gouvernement, en prenant à témoin le président du dialogue national, pour lui signifier l’injustice que la FSPE et sa base subissent », a expliqué Salifou Camara, tout en regrettant l’absence de réponses concrètes de la part des autorités.

Malgré son retrait, il a insisté sur la nécessité de l’unité syndicale : « Le syndicat ne peut rien obtenir dans la division ou la démagogie. Nous sommes venus aujourd’hui pour attirer l’attention du médiateur et préserver l’intérêt des enseignants. » Il a également précisé que son départ ne constituait pas une rupture du dialogue, mais visait à éviter toute escalade dans la salle de négociation.

Pour assurer la continuité de la représentation de la FSPE, c’est désormais Alpha Gassimou Diallo, secrétaire général adjoint, qui siège à la table des négociations. Les discussions entre l’intersyndicale et le gouvernement se poursuivent donc, dans l’espoir de parvenir à des avancées concrètes sur les revendications des enseignants.