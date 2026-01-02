La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a officiellement communiqué sur la période du mercato de la saison sportive 2025-2026. Dans un communiqué adressé aux clubs de Ligue 1 Guicopres, aux dirigeants, joueurs et encadreurs techniques, l’instance dirigeante du football professionnel guinéen a fixé l’ouverture du marché des transferts du lundi 5 au jeudi 26 janvier 2026 inclus.

Durant cette fenêtre, les clubs sont autorisés à effectuer des opérations de transferts et de mutations, ainsi qu’à procéder à l’enregistrement de nouveaux joueurs, conformément aux textes et règlements en vigueur.

Cette période constitue une opportunité stratégique pour les équipes de renforcer leurs effectifs, corriger certains déséquilibres et mieux aborder la suite de la saison.

La LGFP rappelle toutefois que toutes les démarches doivent impérativement s’effectuer dans le strict respect des dispositions réglementaires établies par les instances compétentes. Aucun dossier ne sera accepté en dehors des délais officiellement fixés et tout manquement aux règles pourra entraîner des sanctions.

Par ailleurs, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel invite l’ensemble des acteurs concernés à faire preuve de rigueur et de professionnalisme afin d’assurer le bon déroulement du mercato et de préserver l’équité sportive du championnat.