Un incendie d’origine encore inconnue s’est déclaré ce vendredi 2 janvier 2026, aux environs de 13 heures, au quartier Canadien, dans la commune de Lambanyi. Le sinistre a touché un immeuble d’habitation de type R+3.

Selon les premières informations, le feu serait parti du troisième étage du bâtiment, où il a entièrement consumé le contenu des différentes chambres, causant d’importants dégâts matériels. Les causes exactes de l’incendie restent pour l’heure indéterminées.

Mamadou Baillo Bah, responsable chargé des conflits du bureau du secteur, est revenu sur les circonstances du sinistre : “C’est aux environs de 13h15, au moment où nous nous préparions pour aller à la mosquée, que j’ai été alerté par le président des taxis-motards du Carrefour Canadien. Il m’a annoncé qu’un incendie s’était déclaré dans un immeuble R+3. Aussitôt, je me suis rendu sur les lieux et j’ai constaté la situation.”

Il ajoute que la protection civile a été rapidement contactée et est intervenue avec trois camions. “Même si leur arrivée a été un peu retardée, ils ont réellement contribué à limiter les dégâts. Nous les remercions.”

Sur les causes du sinistre, M. Bah précise : “Pour l’instant, nous ne pouvons pas déterminer l’origine de l’incendie. Ce qui reste clair, c’est qu’au début, il n’y avait pas de courant dans le bâtiment. Mais à ce stade, nous n’avons pas d’informations précises sur la cause exacte du feu. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’est déclaré au troisième étage. Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vies humaines.”

Il tient également à saluer la mobilisation des riverains : “Il faut saluer le courage de la population. La prière a été interrompue dans la mosquée située juste devant le bâtiment, les fidèles se sont engagés pour contribuer à sauver des vies. C’est vraiment à saluer.”

Certaines chambres étaient occupées, d’autres non encore habitées. L’accès à l’intérieur reste interdit pour l’instant en raison du risque d’effondrement du mur côté droit du bâtiment.