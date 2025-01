Sheba Queen, la sensation montante du rap féminin en Guinée, frappe fort avec sa nouvelle chanson intitulée “Khali Goe Ton-na”, sortie le 1er janvier 2025. Ce titre n’est pas seulement une chanson, mais une véritable déclaration de force et de détermination, qui prouve que le talent et l’ambition n’ont pas de limites, et que les barrières, qu’elles soient sociales ou de genre, peuvent être brisées.

Dans cette œuvre, Sheba Queen exprime son envie de s’imposer dans un milieu largement dominé par les hommes. « Bien que je sois une femme, je peux m’imposer, réaliser des choses extraordinaires et remarquables dans ce milieu musical urbain », déclare-t-elle fièrement dans son clip.

À travers ses paroles percutantes et son flow unique, la chanteuse guinéenne montre aux femmes qu’elles ont leur place dans le monde de la musique, et peuvent, elles aussi, atteindre les sommets.

Son clip, qui a déjà récolté plus de 3000 vues en seulement 48 heures sur YouTube, témoigne de l’impact croissant de Sheba Queen. Elle prouve que le rap, tout comme toute autre forme d’art, est un terrain d’expression où la voix des femmes peut résonner avec autant de puissance et de légitimité que celle des hommes.

Cette chanson, au-delà de son rythme entraînant, est aussi une invitation à toutes les jeunes filles à croire en leurs rêves et à briser les tabous. Sheba Queen est une preuve vivante qu’avec du talent et de la persévérance, il est possible de conquérir les scènes musicales et de faire entendre sa voix dans des genres où la domination masculine est encore très marquée.