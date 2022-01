Dans son message de nouvel An le vendredi 31 décembre 2021, le président de la Transition a promis de rapprocher les services publics aux populations guinéennes grâce aux outils numériques.

Ces dernières années, les services digitaux ont contribué considérablement au rapprochement entre les gouvernants et les gouvernés. Conscient de cela, le colonel Mamadi Doumbouya veut bâtir un Etat plus proche des citoyens. « Humaniser ses pratiques et rendre ses services plus accessibles aux citoyens grâce à une politique résolue de digitalisation. Chacun, quel que soit l’endroit où il vit, doit pouvoir avoir accès aux services de l’État », déclare-t-il.

Pour rappel, les services digitaux permettent aujourd’hui le paiement des factures (d’eau et d’électricité), la demande d’information, de postuler aux offres d’emploi et recrutement, de payer les droits et taxes douaniers, etc.

Récemment, le gouvernement de transition a mis en place la plateforme numérique https://fonctionpublique.gov.gn/servir224/, pour permettre aux diplômes sans emploi d’accéder à la fonction publique.

