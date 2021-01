Le sujet du dialogue pour une sortie de crises a été évoqué au cours de l’assemblée générale du Bloc Libéral (BL), tenue ce samedi 02 janvier 2021 au siège du parti. L’occasion a été mise à profit par le président de ce parti d’opposition pour montrer sa volonté de participer aux débats sollicités par Alpha Condé.

Dans cet ordre d’idées, le Dr Lansana Faya Milimouno estime que la priorité en Guinée devrait être la quiétude sociale. Selon lui, des Guinéens ont assez souffert ces derniers temps: «Nous avons analysé objectivement la situation et pris acte du nouveau contexte de notre pays en s’engageant dans la voie de la pacification du pays et du dialogue inclusif afin que les Guinéens connaissent enfin la quiétude dans l’esprit d’un développement et de la prospérité partagée. Ainsi, nous nous sommes fixés de nouvelles priorités qui sont de travailler à faire baisser la tension dans le pays afin d’ouvrir le dialogue, permettre le peuple de panser ses plaies et d’amorcer une sincère réconciliation; faire libérer tous les opposants de l’opposition et de la société civile qui sont actuellement dans les prisons, ici à Conakry et à l’intérieur du pays, réfléchir à des nouvelles stratégies permettant de continuer le combat que nous avons entamé depuis que nous nous sommes constitués en parti politique, depuis le 11 février 2013 ».

Privilégier l’intérêt national en organisant dans les brefs délais un dialogue inclusif avec toutes les composantes sociopolitiques est le souhait qu’émet le président du Bloc libéral: «Il est urgent et impérieux pour nous de mettre fin aux crises politiques récurrentes dans notre pays qui découle du non-respect de nos lois, les lois que nous avons, nous-mêmes votées. »

Pour y arriver, le BL invite et interpelle d’abord le Président de la République à mettre en place « un groupe technique composé des personnalités de valeurs incontestables choisies parmi toutes les forces vives de la nation, à travailler sur la feuille de route afin de mettre en place un cadre de dialogue inclusif, devant être animé par des personnalités connues pour leur probité morale et intellectuelle.»

Dr Faya Millimouno a affirmé que la mise en place d’institutions fortes afin de faciliter une véritable réconciliation nationale reste primordiale: «La mise en place d’une commission vérité justice et réconciliation, mettre en place des institutions fortes, indépendantes et impartiales, capables de freiner tout projet et politique contraires à la constitution et aux lois de la République et surtout des institutions capables de destituer le Président de la République en cas de manquements et de haute trahison.»