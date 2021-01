A travers une déclaration rendue publique ce samedi 02 janvier 2021, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a fait le bilan sur les fêtes de fin d’année à Conakry et à l’intérieur du pays.

Le département de la Sécurité annonce quatre (4) morts et plusieurs blessés.

«Le 24 décembre 2020, à Conakry, deux cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés notamment à Cosa sur le passage au niveau des rails où un piéton a été mortellement fauché par un motard avec délit de fuite; et à Nongo Conteyah où deux véhicules sont entrés en collision faisant deux blessés.

À I’intérieur du pays, deux cas d’accidents de la circulation impliquant des motos ont été enregistrés dans la commune urbaine de Dabola, faisant deux blessés.

Le 25 décembre 2020, deux cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés à Conakry et à l’intérieur du pays. » explique Mory Kaba, porte parole de la police.

En ce qui concerne la capitale, le nombre d’accidents se chiffre comme suit :

«A conakry un individu a été mortellement fauché par un chauffeur sur l’autoroute en face de la Sig-Madina et à Télémélé où deux motos sont entrés en collision faisant deux blessés. Pour le 31 décembre 2020, Conakry a enregistré 15 cas d’accidents de la circulation dont deux graves, notamment au cente émetteur et à Sonfonia faisant deux morts et quatorze blessés. A l’intérieur du pays, un cas d’accident mortel à été enregistré à Labé et un blessé. » dit-il.

« Pour le 1er janvier 2021: quatre cas d’accidents ont été enregistrés avec des blessés graves dont trois à Conakry et un à Mamou faisant au total neuf blessés. Ce qui fait au total un bilan provisoire de quatre morts et 25 blessés.»

Pour finir, Mory Kaba annonce que cinquante-cinq (55) motos ont été immobilisées et confisquées jusqu’à nouvel ordre pour surcharge.

Madeleine kotus