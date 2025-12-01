À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, célébrée ce lundi 1er décembre 2025 à Conakry, le Premier ministre Bah a évoqué avec émotion le drame survenu un an plus tôt à N’Zérékoré. Le 1er décembre 2024, plusieurs personnes avaient perdu la vie lors d’un mouvement de foule au stade de N’Zérékoré, pendant un match de football doté du trophée Mamadi Doumbouya.

Prenant la parole devant un parterre d’autorités, de partenaires techniques et financiers, de représentants d’ONG et d’acteurs engagés dans la lutte contre le VIH, le chef du gouvernement a rappelé que ce drame reste profondément inscrit dans la mémoire de l’État. « J’ai aussi la tristesse de vous rappeler que le 1er décembre 2024, nous avons subi une tragédie. Et je dois dire que ce n’est pas un oubli, ce n’est pas un désintérêt », a-t-il déclaré.

Bah Oury a indiqué que le gouvernement travaille en coordination avec le président de la République pour rendre hommage aux victimes. « Avec le président de la République, nous sommes en train d’étudier les meilleures voies pour le repos des âmes et rendre hommage à ceux qui ont disparu au stade de N’Zérékoré le 1er décembre 2024 », a-t-il précisé.

Il a ajouté que cette commémoration se tiendra en temps opportun. « Ce n’est qu’une question de date et de circonstance », a-t-il conclu.