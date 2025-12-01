Le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG), Gabriel Haba, a mis en garde contre les risques d’instabilité susceptibles d’affecter le pays en pleine période électorale.

S’exprimant ce dimanche 30 novembre 2025 lors d’une rencontre avec l’intersyndicale de l’éducation, Haba a estimé qu’une grève à ce moment précis serait préjudiciable au secteur éducatif. « Engager un mouvement de grève maintenant serait aller à l’encontre de la stabilité du système éducatif, qui est déjà fragilisé par les conditions que nous connaissons », a-t-il affirmé.

Il a ensuite insisté sur la nécessité d’éviter toute tension dans le contexte actuel : « Nous sommes en période électorale. Aucune situation pouvant créer de l’instabilité ne doit être permise. Ce n’est bon ni pour notre nation, ni pour les enfants, ni pour les parents, ni pour les enseignants. »