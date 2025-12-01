Le mot d’ordre de grève lancé ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025 par l’intersyndicale de l’éducation a été largement suivi dans plusieurs localités du pays. Dans de nombreux établissements scolaires, publics comme privés, les cours ont été fortement perturbés.

Bien que les élèves du primaire et du secondaire se soient rendus massivement dans leurs écoles comme à l’accoutumée, la quasi-absence des enseignants a empêché la tenue des cours. Confrontés à cette situation, plusieurs élèves ont quitté les établissements après avoir attendu longtemps dans les salles ou dans les cours d’école.

Ce climat de tension a entraîné des incidents dans certains établissements, notamment au collège et au lycée de Yimbaya, où des affrontements ont été signalés.

Malgré ce constat sur le terrain, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation assure que les cours se sont tenus dans certaines localités, en particulier à Fria. “Arrêt dans quelques écoles de Fria ce lundi 1er décembre 2025, présence effective des enseignants et élèves, les cours se tiennent dans le calme et la sérénité”, affirme le département.

Selon le MEPU-A, le ministre Jean Paul CÉDY et l’inspecteur régional de l’Éducation de Conakry, Thiapato Barry, ont effectué une visite dans plusieurs écoles de la capitale dans la matinée. “Ils ont salué le sens de responsabilité des collègues enseignants mobilisés et appelé au calme et à la sérénité pour l’intérêt de tous”, rapporte le service de communication du ministère.

L’intersyndicale de l’éducation a appelé à une grève générale sur toute l’étendue du territoire national à compter de ce lundi, réclamant des autorités une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Cet appel intervient après l’échec des négociations entre le gouvernement et le mouvement syndical guinéen.