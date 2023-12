Sollicité en sapeur pompier à l’orée d’une crise à la Fédération Guinéenne de Football en 2021, le Comité de Normalisation est arrivé à la fin de son mandat ce 30 novembre 2023. L’équipe dirigée par Mme Mariama Diallo Sy a présenté son bilan.

Installé le 1er décembre 2021 suite à une décision de la FIFA, le Comité de Normalisation (CONOR) de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) a dirigé, comme sa mission l’assignait, les affaires courantes de l’instance dirigeante du football guinéen et gérer toute la procédure qui aurait dû aboutir à la mise en place d’un nouveau comité exécutif. A défaut de réussir cette dernière et fondamentale mission, voyons quels ont été les véritables faits d’armes de cette équipe qui a eu du mal à conjuguer le même verbe avec une grande partie des acteurs du football guinéen, dès le départ.

Réformes, formations et autres :

1 – La révision des statuts de la FGF ;

2 – L’amélioration des relations avec les instances dirigeantes du football mondial (FIFA & CAF) et l’obtention de la signature d’une convention de partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football ; Rendre la Guinée éligible au projet FIFA, football for schools ;

3 – L’organisation d’une nouvelle compétition (Coupe de la Ligue) ; l’organisation des championnats nationaux sans interruption ; refonte du règlement du championnat national et signature d’un nouveau contrat de sponsoring ;

4 – L’obtention d’un contrat de 15 milliards de francs guinéens par an et pour 4 ans avec GUICOPRES dont la moitié a été investie dans les infrastructures et les équipements ;

5 – Mise en place du deuxième gazon synthétique au centre technique de Nongo et l’amélioration des conditions d’accueil dudit centre (clôtures et aménagements… ) ; Obtention d’une rénovation pour le centre technique de Nongo avec l’appui de la FIFA (électrification, plomberie, peinture…) ;

6 – Dotation des arbitres du championnat en équipements de qualité (oreillettes, tableaux électroniques, sifflets, maillots…) ;

8 – Dotation de la cellule de communication des appareils de dernière génération.

9 – Formation de 25 entraineurs locaux à la licence B-CAF, après 7 ans d’attente ;

10 – Signature avec la CAF d’une convention de validation du curriculum national de formation des entraîneurs ;

11 – Formation de plus de 200 entraîneurs en licence D CAF avec le concours de la DTN à Conakry et dans la Préfecture de Dubreka ;

12 – Renforcement des capacités des arbitres d’Élite (hommes et femmes) et des formateurs (techniques et physiques) des arbitres nationaux avec l’appui de la FIFA ;

13 – Renforcement des capacités des femmes secrétaires de la FGF pour leur permettre d’apprendre d’autres métiers du football. Deux d’entre elles été nommées Team Managers et intendantes des équipes nationales féminines, une première dans la vie de la fédération ;

Résultats et impacts sportifs :

1 – La victoire du Groupe Scolaire Ben Sékou SYLLA au premier championnat scolaire de la CAF en Afrique du Sud ;

2 – La qualification du Syli National à la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies Côte d’Ivoire 2024 ;

3 – La première qualification et participation de la Guinée à la phase finale de la CAN U23 (4e sur 8 équipes et possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024 à la suite d’un match de barrage contre une équipe asiatique ;

4 – L’Organisation un match de prestige contre le Brésil. Une première pour notre sélection nationale.