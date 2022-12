L’humanité célèbre, ce jeudi 1er décembre 2022, la 34e journée mondiale de la lutte contre le Sida. Saisissant cette occasion, le Premier ministre a appelé au dépistage dans le but d’éradiquer la maladie d’ici à 2030.

Dans sa déclaration, le Président du Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) a tenu d’abord a rappelé qu’il y a 6 ans, l’ONUSIDA estimait la prévalence du VIH à « 1,5% contre 1,7% en 2012 ». Il ajoute que selon les données de Spectrum 2021, « plus de 113 000 personnes vivent avec le VIH/SIDA dans notre pays. C’est dans ce contexte que ce 1er décembre 2022, comme tous les autres pays du monde, nous célébrons la 34e journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, je m’incline pieusement devant la mémoire des victimes de cette pandémie. »

Pour cette année, Dr Bernard Goumou mentionne que la journée sera célébrée sous le thème « Poussons pour l’Égalité ».

Il dit saluer au nom du Président de la Transition, le courage et la foi des personnes vivant avec le VIH qui se battent, selon lui, tous les jours contre les maladies opportunistes, mais également contre la stigmatisation.

Par la voix du Premier ministre, le Gouvernement guinéen a tenu à reconnaître « le noble travail du personnel soignant et de la société civile qui accompagnent au quotidien les patients et s’activent dans la sensibilisation des populations pour favoriser l’inclusion sociale et économique des personnes affectées. »

Dr Bernard Goumou indique aussi que la République de Guinée a adhéré à la définition des nouveaux objectifs du développement durable adoptés par les Nations unies. Parmi ces objectifs, il précise que la lutte contre le sida figure en bonne place et le monde entier s’est fixé pour objectif de mettre fin à cette pandémie d’ici à l’horizon 2030.

Il annonce que la promotion de l’égalité entre tous les Guinéens, sains ou malades, « sera intensifiée dans notre stratégie de lutte pour mettre fin au sida en Guinée. » Cela, estime le chef du Gouvernement, « induit une réduction des inégalités qui freinent la prise en charge de la maladie et l’inclusion des personnes affectées. » Pour y arriver, il estime que les Guinéens doivent redéfinir leurs stratégies de manière « efficace et efficiente. »

« Il nous faut encourager le leadership local pour des actions ciblées, durables et responsables. Nous devons innover, créer de nouveaux partenariats et mener toutes nos actions dans le respect des droits humains. Ainsi, nous pourrons atteindre l’objectif des trois 95 de la stratégie mondiale de lutte contre le sida à savoir : 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; 95% des personnes qui connaissent leur séropositivité sont sous traitement antirétroviral ; 95% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée, faisant en sorte qu’elles restent en bonne santé et réduisant le risque de transmission du VIH. Nous devons tous savoir que le dépistage reste la principale voie pour la concrétisation des trois 95. Cela nécessite un accroissement de nos efforts et de nos performances en matière de dépistage du VIH /SIDA afin de maintenir le processus d’accélération de la riposte pour un respect de l’échéance visant à éradiquer la pandémie d’ici 2030. Malheureusement, nos populations font de moins en moins recours au dépistage volontaire entraînant ainsi un retard dans la réalisation du 1er objectif. Le Président de la Transition, lance un appel solennel au peuple de Guinée à se faire dépister volontairement. En vous soumettant à ce geste simple, gratuit et confidentiel, vous protégez des vies. Les services de santé publique doivent partout appliquer cette politique de l’État. Par ma voix, le Président de la Transition, le CNRD et le Gouvernement renouvellent leur engagement à œuvrer pour une riposte robuste à la pandémie du VIH/SIDA dans notre pays. »

En outre, le Premier ministre a remercié les partenaires techniques et financiers, pour leurs soutiens au gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre cette maladie.

Il les exhorte à poursuivre leurs appuis tout en relevant leurs niveaux de contribution dans le financement de la riposte en faveur de la prévention des IST/VIH/SIDA. Dans le même sillage, il invite le secteur privé et plus particulièrement celui des mines à accompagner le gouvernement dans l’éradication de la pandémie dans le pays, et encourage le Secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida à redoubler d’effort « dans sa noble mission de lutte pour l’éradication de cette pandémie. »