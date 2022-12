Le prix des décodeurs de Canal+ passe de 50 mille GNF à 40 mille GNF à partir de ce 1er décembre jusqu’au 17 du même mois. En plus de cela, d’autres programmes seront disponibles dans le bouquet Canal. L’annonce a été faite le 30 novembre 2022 par le Directeur général de Canal+ Guinée lors d’une conférence de presse.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir du 1er jusqu’au samedi 17 décembre 2022, le prix du décodeur passe de 50 000 GNF à 40 000 GNF. C’est un prix qui est accessible à tout le monde. Il faut en profiter dans la limite du stock disponible », a indiqué Adama Koné, avant d’annoncer qu’une nouvelle application permettant aux jeunes d’avoir des compétences professionnelles : «C’est une application très conviviale, très interactive et qui est gratuite. Aujourd’hui, avec Canal+, non seulement on a une puissante offre de divertissements, mais aussi nous donnons la possibilité à nos jeunes d’apprendre de nouveaux métiers. Dans ce cadre-là, Canal+ a noué un partenariat avec Trace Acadamy pour aider les jeunes qui le désirent à devenir techniciens agréés de Canal+. Ils ont aussi la possibilité d’apprendre d’autres métiers».

Quant à Fatou Dimé, elle a fait savoir que de nouveaux programmes sont disponibles sur le bouquet Canal+à partir du 11 décembre prochain : « Dès le 11 décembre, arrive la première série Canal+ Original 100% humour sur Canal+ Pop. Une sitcom déjantée avec un casting réunissant les talents humoristiques africains tels que la Camerounaise Sylvie Njeng, l’Ivoirienne Prissy la Dégameuse, le Congolais Juste Parfait, le Camerounais Valéry Nongo et le Guinéen Oumar Manet. Ce programme sera également disponible sur My Canal qui dispose d’une nouvelle fonctionnalité multi-live permettant de suivre plusieurs programmes en même temps sur les smartphones et les tablettes. Avec cette fonctionnalité, les abonnés ont la possibilité de suivre jusqu’à quatre programmes en mosaïque.»