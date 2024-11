1er novembre 1958 – 1er novembre 2024 : cela fait 66 ans que l’armée guinéenne a vu le jour. À l’occasion de cette célébration, le Premier ministre Bah Oury a rendu hommage aux forces armées.

“À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de la création de notre vaillante armée, je salue, avec respect et gratitude, l’engagement de nos Forces armées et de l’ensemble des services de défense et de sécurité pour la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Bonne fête à tous nos héros”, a écrit Bah Oury sur X (anciennement Twitter).