L’Agence belge de coopération internationale (Enabel) a organisé, ce mardi 30 septembre 2025, à Conakry, un atelier de restitution de la phase pilote d’introduction de modules sur la gestion des déchets dans les écoles. Financé par l’Union européenne, cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme SANITA Villes Propres.

L’initiative a permis d’expérimenter, dans 25 écoles pilotes des communes de Dubréka, Coyah, Manéah, Sanoyah et Kagbelen, l’intégration de l’éducation environnementale dans les programmes scolaires.

Ce sont 46 667 élèves et 138 enseignants qui ont été sensibilisés et formés autour des enjeux liés à l’hygiène et à la gestion des déchets solides.

Dans son intervention, le directeur pays d’Enabel, Saïd Karamaoui, a rappelé l’engagement de longue date de l’Union européenne et Enabel aux côtés de la Guinée pour instaurer un système moderne et durable de gestion des déchets.

“Nous savons que les écoles sont un vecteur puissant de changement des comportements. Après une première phase pilote réussie, nous avons étendu l’expérience à 25 écoles, grâce à l’appui des communes, des directions préfectorales de l’éducation, de l’INRAP, de l’ANASP et de l’ONG ODIC”, a-t-il expliqué.

Deux modules pédagogiques ont ainsi été conçus pour permettre aux élèves de comprendre les enjeux de la gestion des déchets solides et de devenir de véritables ambassadeurs de bonnes pratiques dans leurs familles et communautés.

De son côté, Paulo Barroso Simoes, chef de la section politique, presse et information de la délégation de l’Union européenne en Guinée, a insisté sur la portée citoyenne de cette démarche :

“Cet investissement dans la formation des plus jeunes vise à en faire des acteurs du changement. Nous semons aujourd’hui les graines d’un comportement durable, qui, nous l’espérons, s’étendra aux familles, aux quartiers et à la société entière.”

L’Union européenne souhaite voir cette expérience élargie à une échelle plus vaste, afin de consolider les acquis et d’inscrire la gestion responsable des déchets dans les programmes éducatifs nationaux.

Pour l’ANASP, représentée par son directeur général Amadou Diané, cette initiative constitue “un tremplin” :

“Nous avons formé et accompagné des enseignants, élaboré des modules pédagogiques, et instauré une nouvelle dynamique de sensibilisation dans les établissements scolaires. Ces acquis doivent désormais être capitalisés pour s’étendre à d’autres régions.”

Même son de cloche du côté de l’ONG ODIC, à travers son représentant Elhadji Abdoulaye Bademba Bah, qui a souligné que la gestion des déchets ne doit pas être vue comme une discipline isolée, mais comme un contenu transversal intégré dans l’ensemble des matières scolaires.

Au nom du ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aïssatou Kaba a réaffirmé l’engagement du Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, pour faire de la salubrité publique une priorité nationale à travers le programme Simandou 2040 :

“Notre vision est de bâtir un système moderne et inclusif de gestion des déchets, de responsabiliser les collectivités locales et les citoyens, et de transformer l’assainissement en levier de santé publique et de développement durable.”

Elle a également rappelé la volonté du gouvernement de fermer progressivement la décharge de Dar-es-Salaam et de valoriser la filière déchets pour créer une chaîne de valeur génératrice d’emplois et de richesses.

Depuis l’adoption, en 2015, de la politique nationale de gestion des déchets pour le Grand Conakry à l’horizon 2025, des progrès notables ont été enregistrés grâce au programme SANITA. L’atelier de ce 30 septembre marque une étape importante : celle de l’intégration durable de l’éducation environnementale au cœur du système scolaire guinéen.

En formant les élèves dès le plus jeune âge, l’Union européenne, Enabel, le gouvernement guinéen et leurs partenaires entendent préparer une nouvelle génération de citoyens responsables, engagés et porteurs de solutions pour un avenir durable.