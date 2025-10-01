Alors que de nombreux citoyens s’interrogent sur le programme des festivités du 2 octobre, la Gouverneure de la ville de Conakry, le Général M’mahawa Sylla, a tenu à clarifier la position des autorités. Elle a annoncé que la fête de l’indépendance sera cette année marquée par la sobriété sur l’ensemble du territoire national.

Dans une vidéo, publiée par Africaguinée, la gouverneure a expliqué que la célébration se déroulera « dans une atmosphère sobre ». À Kaloum, par exemple, la journée sera essentiellement marquée par un dépôt de gerbe de fleurs, loin des grandes parades et cérémonies fastueuses des années précédentes.

« Ceux qui seront invités sont uniquement ceux qui accompagneront le Président de la République pour déposer les gerbes de fleurs », a-t-elle précisé.

Cette orientation s’inscrirait dans la volonté du gouvernement de privilégier la retenue dans un contexte économique jugé difficile. Ainsi, pas de grands défilés ni de festivités fastueuses cette année, mais une commémoration essentiellement rythmée par des cérémonies officielles et des discours.