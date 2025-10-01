À la veille du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Guinée, l’ancien président Alpha Condé, vivant en exil en Turquie, a livré un message solennel à la nation. À travers ses réseaux sociaux, il a pris la parole « avec un cœur plein de chagrin mais aussi avec un sens aigu de responsabilité », rappelant l’importance de se souvenir d’où le pays vient, où il en est et où il va.

Dans son adresse, Alpha Condé a dressé un bilan détaillé de son mandat (2011-2021), soulignant les avancées dans plusieurs secteurs clés. Il a évoqué la multiplication par trois de la capacité énergétique nationale grâce aux barrages de Kaléta, Souapiti et d’autres projets, ainsi que l’interconnexion électrique avec plusieurs pays voisins. Dans les infrastructures, il a rappelé la construction de milliers de kilomètres de routes et de ponts, ainsi que des aménagements destinés à désenclaver le pays.

L’ancien chef de l’État a également mis en avant les réformes dans les secteurs agricoles, de la santé et de l’éducation, et la modernisation du secteur minier avec notamment la récupération des droits sur le projet Simandou. Il a présenté la création de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC), qui a permis la réalisation de centaines d’infrastructures de base dans les communes rurales entre 2019 et 2020, financées à hauteur de 15 % des recettes minières. Sur le plan diplomatique, il a souligné que la Guinée avait retrouvé « une place de choix en Afrique et dans le monde ».

Tout en reconnaissant des « erreurs et des manquements » et en présentant ses condoléances aux familles des victimes de manifestations politiques, Alpha Condé a dénoncé la destitution qui l’a écarté du pouvoir le 5 septembre 2021, qualifiant les auteurs de son renversement de « groupe de bandits » ayant pris le pays « en otage ».

Depuis son départ, il dénonce une situation « dramatique » : recul de la démocratie, violations des droits humains, corruption généralisée et isolement diplomatique. Il appelle les Guinéens à l’unité et au rassemblement au-delà des divisions ethniques ou partisanes, réaffirmant que « la Guinée appartient à son peuple » et que celui-ci doit pouvoir choisir ses dirigeants librement.

Dans son message final, l’ex-président a lancé un appel au combat pacifique pour la démocratie et le rétablissement de l’ordre constitutionnel civil, tout en promettant de contribuer, avec tous les Guinéens, à « libérer notre pays des mains de ce groupe de criminels ».

« La Guinée a souffert, mais la Guinée n’est pas vaincue. Notre drapeau flottera toujours comme symbole de courage, de richesse et d’espérance », a conclu Alpha Condé.