La Guinée célèbre ce jeudi 2 octobre 2025 le 67ᵉ anniversaire de son indépendance, proclamée le 2 octobre 1958. À cette occasion, le chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, doit s’adresser à la nation dans un discours diffusé sur la télévision nationale.

Cette intervention constitue sa première apparition publique depuis le référendum constitutionnel du 21 septembre dernier. Elle survient alors que le pays se prépare à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Le général Doumbouya, arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021, n’a pas communiqué officiellement sur ses intentions concernant la prochaine élection.

L’adoption de la nouvelle Constitution, qui autorise désormais les candidatures indépendantes, est un cadre légal qui pourrait permettre à tout citoyen éligible de se porter candidat.

Ses intentions restent donc inconnues, et son allocution sera suivie avec attention pour les informations officielles qu’elle pourrait contenir.