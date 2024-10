À travers un geste hautement symbolique, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a rendu un vibrant hommage à trois grandes figures féminines de l’histoire de la Guinée, toutes anciennes ministres qui ont marqué les premières années de l’indépendance guinéenne. Cette démarche, placée sous le signe de la reconnaissance envers celles qui ont contribué à la construction de la nation, s’inscrit dans le cadre de la célébration, ce 2 octobre, du 66e anniversaire de l’accession de la Guinée à son indépendance en 1958, sous le régime de feu Ahmed Sékou Touré.

Dans cette logique, le chef de l’État a effectué une visite de courtoisie, le 23 août dernier, au domicile de Madame Hadja Aïcha Bah, ancienne ministre de l’Éducation nationale et l’une des trois facilitatrices du cadre du dialogue inclusif inter-guinéen. Cet acte témoigne de l’attachement du président aux figures qui ont tout donné pour leur pays, ainsi que de son engagement envers la cohésion et l’unité nationale.

Depuis les premiers jours de la lutte pour l’indépendance, ces femmes ont joué un rôle essentiel, apportant une contribution significative dans les domaines de l’éducation, de la politique, ainsi que pour la paix et la réconciliation nationale, bien que leurs efforts soient souvent méconnus.

Hadja Aïcha Bah

Née en 1942 à Kouroussa, Hadja Aïcha Bah est une figure marquante dans les domaines de l’éducation et des droits des femmes. Ancienne ministre de l’Éducation, elle a été responsable de réformes majeures pour améliorer l’éducation des jeunes filles. Le 30 mai 2023, le général Mamadi Doumbouya l’a nommée présidente du Conseil d’administration du Service national des bourses extérieures (SNABE).

Hadja Mariama Sow

Le vendredi 27 septembre, le président de la transition s’est rendu au domicile de Hadja Mariam Sow. Ancienne présidente du comité national de l’Union des femmes révolutionnaires de Guinée et représentante des femmes aux Nations Unies de 1979 à 1983, elle est l’une des figures emblématiques dans la lutte pour l’indépendance et pour le respect des droits de l’homme. Lors de leur échange, elle a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le chef de l’État, l’encourageant à poursuivre ses efforts pour bâtir un avenir prospère pour la Guinée.

Hadja Mariama Aribot

Le lundi 30 septembre, le général Mamadi Doumbouya s’est également rendu au domicile de Hadja Mariama Aribot, troisième figure honorée durant cette semaine d’indépendance. Ancienne ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l’enfance, elle a salué l’initiative du chef de l’État, exprimant son honneur de le recevoir.

En visitant ces femmes, le général Mamadi Doumbouya se distingue de ses prédécesseurs en posant des gestes concrets en faveur de la reconnaissance des contributions de ces héroïnes. Cependant, il est crucial que ces visites soient accompagnées d’actions concrètes pour encourager l’engagement des femmes en politique, afin qu’elles participent activement aux instances décisionnelles en Guinée.

Les visites du président Mamadi Doumbouya aux figures féminines de l’indépendance illustrent une volonté de reconnaissance qui va au-delà des symboles. Pour véritablement honorer ces héroïnes, il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes qui favorisent l’engagement des femmes dans la politique guinéenne, garantissant ainsi une participation active et durable dans le processus de décision.

Pour rappel, suite à l’arrivée du CNRD au pouvoir, la junte guinéenne a déjà réalisé d’autres actes de reconnaissance, comme le changement de nom de l’aéroport de Conakry en “Aéroport international Ahmed Sékou Touré”, et la restitution des cases de Belle vue à la famille de feu Ahmed Sékou Touré.

Bien que ces décisions aient suscité des interrogations, elles traduisent l’attachement du général Mamadi Doumbouya aux valeurs défendues par ceux qui ont œuvré pour l’indépendance de la Guinée.