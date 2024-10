Figure emblématique de la société guinéenne, Hadja Mariama Aribot, ancienne ministre des Affaires sociales, a exprimé une vive émotion lors de la visite du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à son domicile, le lundi 30 septembre 2024.

Touchée par ce geste, elle a exprimé sa gratitude et prononcé des bénédictions à l’égard du chef de l’État : “Je suis tellement émue par l’honneur que vous me faites que j’ai des larmes. Merci, Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse, qu’il vous accorde tout ce que vous désirez et qu’il vous préserve de tout ce qui vous fait peur. Vous avez en moi une mère pour toujours”, a-t-elle déclaré au micro de la RTG.

Ancienne ministre des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance sous le régime de Lansana Conté, Hadja Mariama Aribot a salué l’engagement du président Doumbouya : “Cela m’encourage à le suivre. Depuis qu’il est là, il pose des actes qui me réconfortent. Je demande au peuple de Guinée de donner la paix au pays afin que la transition se déroule de manière apaisée et que le Président obtienne tout ce qu’il souhaite pour la nation.”

Cette visite s’inscrit dans la volonté du président Doumbouya de rendre hommage aux pionnières de la nation guinéenne.