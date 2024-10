Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, appelle les Guinéens à tourner la page de la division. Dans son discours tenu à l’occasion de la fête de l’indépendance nationale, il a expliqué les actions posées par le gouvernement pour réconcilier les Guinéens. Ce qui selon le chef de l’Etat a permis de rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Extrait de son discours!

S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble c’est également créer les conditions du vivre-ensemble. Nous ne pourrons pas construire une Guinée forte sans la réconciliation de toutes ses filles et tous ses fils. Nous devons tourner la page de la division et des querelles intestines pour bâtir ensemble un avenir commun.

Comme nous y sommes engagés depuis le 5 septembre 2021, nous avons organisé les assises nationales et des journées de concertation sur l’ensemble du territoire national. Nous avons pour ambition de redonner l’espoir à chaque Guinéen de construire des ponts entre les filles et les fils du pays. Ces rencontres spécifiques avec les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les agriculteurs, les opérateurs économiques, les acteurs politiques et l’ensemble de corps constitués de l’Etat ont permis d’apaiser et de faciliter les relations entre gouvernants et gouvernés, et d’enrichir nos réflexions en vue d’actions collectives, fructueuses, pour le développement social, politique, et culturel dans la paix et la sérénité.