Dans son adresse à la nation à l’occasion du 02 octobre, le président de la transition a abordé l’aspect de la gouvernance économique et social. Général Mamadi Doumbouya a réitéré sa fermeté dans le cadre de la lutte contre la corruption, en dépit des difficultés politiques. Il rappelle aussi les efforts fournis par son gouvernement depuis le 5 septembre 2021, pour renforcer le secteur de la justice.

Extrait de son discours

Dans un contexte international volatile, la bonne gestion de nos ressources publiques est un impératif pour le maintien des grands équilibres macroéconomiques et l’amélioration du climat des affaires. La qualité de notre gouvernance économique en vue de la refondation de notre Etat renforce davantage la confiance de nos partenaires au développement auxquels j’exprime ma reconnaissance pour la constance et l’efficacité de leur soutien.

La lutte contre la corruption dans laquelle nous nous engageons plus que jamais dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale, est essentielle pour accroître l’efficacité des dépenses publiques et améliorer les performances de notre système économique. C’est pourquoi, au niveau de la justice, nous avons pris des mesures fermes pour lutter contre la corruption. La justice doit être le socle sur lequel se fonde la confiance de notre peuple.

Je réitère mon engagement inébranlable à défendre ce principe fondamental pour notre développement. Malgré toutes les tentatives de chantage politique, comme je l’ai toujours dit dans la lutte contre la corruption, ma main ne tremblera jamais. L’application rigoureuse des recommandations formulées par les institutions et organes de contrôle économiques renforcera l’efficacité de nos de développement.