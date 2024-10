Le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) s’est exprimé sur l’éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle de la fin de la transition en Guinée.

Abdoul Sacko dénonce un projet qui menace la paix et la stabilité en Guinée, soulignant les conséquences qu’il pourrait avoir sur le pays.

“C’est un projet qui est juridiquement insoutenable et politiquement rabaissant pour ses promoteurs. Il est humainement et économiquement inopportun pour le pays. Il est surtout source de division communautaire et une menace réelle pour la réconciliation avec le passé”, a alerté l’activiste de la société civile.

Pour le coordinateur des forces sociales, il est contradictoire d’accepter pour le général Mamadi Doumbouya ce qui a été refusé, dans des circonstances similaires, au capitaine Moussa Dadis Camara.

Abdoul Sacko invite les promoteurs d’une candidature du général Doumbouya à faire preuve de logique démocratique et d’esprit patriotique pour la stabilité sociale, économique et politique du pays.

“Ceux qui estiment avoir trouvé au CNRD, donc au général Mamadi Doumbouya, l’opportunité de développer leur business ou de mieux s’implanter en Guinée, qu’en soutenant ce projet contre l’éthique, la responsabilité, la légalité et la légitimité démocratique, ils auraient commis la faute du siècle”, prévient-il.