La Guinée enregistre deux avancées majeures sur la scène internationale : la présidence du groupe africain aux Nations unies en septembre 2025 et la nomination de Djenné Keïta à la tête de l’UNFPA.

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, s’est félicité des récentes avancées diplomatiques enregistrées par la Guinée sur la scène internationale. “Notre pays vient d’enregistrer deux succès diplomatiques majeurs qui honorent notre nation et renforcent son rayonnement international”, a-t-il déclaré.

Le premier succès, selon lui, réside dans la désignation de la Guinée à la présidence du groupe africain aux Nations unies pour le mois de septembre 2025, à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale qui se tiendra à New York. “Cette marque de confiance, exprimée par l’Afrique et saluée par le monde entier, démontre que la refondation de l’État guinéen engagée le 5 septembre 2021 par le chef de l’État est comprise, soutenue et reconnue à l’échelle sous-régionale, régionale et mondiale”, a souligné le chef de la diplomatie guinéenne.

Dans ce cadre, une importante réunion de coordination s’est tenue le 29 août avec les experts africains chargés de définir les positions communes du groupe. La présidence guinéenne couvrira, au-delà des réunions ordinaires, la représentation du continent à plusieurs rencontres de haut niveau : la Journée internationale contre les essais nucléaires (3 septembre), la commémoration du 30ᵉ anniversaire de la 4ᵉ Conférence mondiale sur les femmes “Beijing +30” (22 septembre), le sommet sur le climat (24 septembre), la commémoration du 30ᵉ anniversaire du Programme mondial d’action pour la jeunesse (25 septembre) et la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires (26 septembre).

Le deuxième succès diplomatique, qualifié d’“historique”, concerne la nomination de la Guinéenne Djenné Keïta au poste de directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

À cette occasion, le président de la transition a adressé, au nom du peuple de Guinée, ses vives félicitations à Mme Djenné Keïta et lui a exprimé son soutien pour la réussite de sa mission.

Morissanda Kouyaté a conclu : “Mes chers compatriotes, avec le Président général Mamadi Doumbouya, la Guinée retrouve une santé diplomatique solide, respectée et admirée. Nous exprimons notre profonde gratitude au secrétaire général des Nations unies ainsi qu’à l’ensemble du groupe africain à l’ONU pour la confiance placée en notre nation.”